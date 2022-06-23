Vodafone فودافون توفر عروض لحاملي بطاقات CIB.. دوت الخليج ينشر

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /706599/Vodafone-فودافون-توفر-عروض-لحاملي-بطاقات-CIB-تحيا-مصر-ينشر

أعلنت شركة Vodafone فودافون عن توفير عروض لحاملى بطاقات CIB ضمن عروض فودافون المختلفة بمناسبة فصل الصيف، ويقدم دوت الخليج التفاصيل بجانب أكواد فودافون السريعة للباقات.

عروض فودافون نشرت شركة فودافون عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، :"استعد للصيف واستمتع بخصم يصل إلى ٢٥% من Vodafone Shop وكمان ممكن تقسط لحد ٢٤ شهر مع بطاقات CIB الإئتمانية". أكواد فودافون ‏- كود الاستعلام عن رصيد فودافون اطلب: #1*868* ‏- كود للاشتراك في خدمة الكول تون فودافون اطلب: 5555 ‏- كود الغاء الكول تون فودافون اطلب: #0*055* ‏- كود خاصية انتظار المكالمات من فودافون اطلب: #43* ‏- كود معرفة عدد فليكساتك والرصيد المتبقي اطلب: #60* ‏ - كود الاشتراك في خدمة التجوال اطلب: #5*888*. ‏- كود معرفة اقرب فروع فودافون تدعم خدمات فودافون كاش اطل: #9*9* ‏ - كود إلغاء خدمة لايف اطلب: #41*888* ‏ - كود معرفة الأكواد المختصرة لفودافون اطلب: #888* ‏- كود معرفة رمز puk خط فودافون اطلب: #رقم الخط888 ‏- كود الاستعلام عن رصيد فودافون اطلب: #1*868* ‏- كود اشتراك في خدمة الكول تون فودافون اطلب: 5555 ‏- كود إرسال كلمني شكرا لأرقام فودافون اطلب: #الرقم505 ‏- كود إرسال كلمني شكرا لأي شبكة أخري اطلب: #الرقم506 ‏- كود معرفة التاريخ والوقت أطلب: #100* ‏ - كود كارت فودافون #رقم الكارت اطلب:858 ‏ - كود معرفة رقم خط فودافون أطلب: #878* ‏ - كود تحويل رصيد من رقم فودافون لأخر أطلب: #رقم الموبايل2*868 ‏- كود إلغاء الاشتراك في خدمة معرفة تكلفة المكالمة والرصيد المتبقي بعد كل مكالمة اطلب: #9000* ‏ ‏- كود معرفة نقاط فودافون وان لنظام red اطلب: #818* ‏- كود الاستعلام عن رصيد فودافون اطلب: #1*868* ويواصل دوت الخليج متابعة كل ما يخص أكواد فودافون والخدمات المتوفرة من قبل الشركة لدعم عملائها.

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