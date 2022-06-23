أنت غال علينا.. مبادرة أزهرية لتقديم الدعم النفسى للشباب

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية؛ مبادرة "أنت غال علينا" لسماع الشباب، وتقديم الدعم النفسى لهم والتواصل البناء معهم، بما يعينهم على حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم.





وأشار المركز فى بيان له، إلى أنه سيجيب من خلال المبادرة عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصية.

كما يقدم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ فى إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى، ونشر الوعى المجتمعى الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.

يمكنكم التواصل مع المركز عبر:

▪️ صفحة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على فيس بوك

(www.facebook.com/fatwacenter)

▪️ الموقع الإلكترونى: (http://www.azhar.eg/fatwacenter)

▪️ صفحة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على تويتر:

twitter.com/fatwacenter?t=SzyrlChwBO-yMw0jF0sOtA&s=09

▪️ صفحة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على انستجرام:

instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=

▪️ تطبيق الفتاوى لخاص بالمركز:

www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest

▪️ رابط تسجيل وحدة لم الشمل:

www.azhar.eg/fatwacenter/%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84

▪️رابط التسجيل فى دورات تأهيل المقبلين على الزواج:

www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2

وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أنه يتم استقبال الأسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، فى أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيسبوك الخاصة على مدار الساعة.