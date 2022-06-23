توقيع الكشف الطبى على 1101 مواطن فى قافلة طبية بدمياط

جدة - نرمين السيد - قدمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، خدماتها الطبية وتوقيع الكشف الطبى بالمجان على 1101 مواطن بقرية "عزبة 8" بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، وتحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض.





وقال الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط -فى بيان اليوم الخميس- إن القافلة تضمنت جميع التخصصات الطبية والتى قامت بفحص المواطنين، وتم خلالها إصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 15 حالة للمستشفيات لاستكمال علاجهم، بالإضافة إلى عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لـ283 مواطنا وإجراء الاشعة لـ21 مواطنا، كما تم عمل سونار لـ40 مواطنا. وأضاف أنه تم صرف كافه الأدوية التى يتطلبها العلاج للمواطنين بالمجان، بالإضافة إلى عمل تثقيف صحى للتعريف بالأمراض وطرق انتشارها والوقاية منها؛ لنشر الوعى الصحى للمواطنين بالقرية.

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