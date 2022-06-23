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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706596/عميل-بنك-المصرف-المتحد-يشكو-أسوأ-ماكينات-ATM

اشتكي عميل بنك المصرف المتحد من سوء الخدمات المتقدمة في إشارة إلى أعطال ماكينات الصراف الآلي ATM بنك المصرف المتحد فضلا عن خدمة عملاء بنك المصرف المتحد، وينشر دوت الخليج التفاصيل.

شكاوي عملاء بنك المصرف

قال عمير بنك المصرف المتحد عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، :"أسوأ ماكينات ATM فرع دمياط.. أغلب الأوقات خارج الخدمة والجديد حاليا بتدي أوامر عكسية".

رقم خدمة عملاء بنك المصرف المتحد

أتاح بنك المتحد الخط الساخن على الرقم التالي 19200، حيث يستطيع عملاء المصرف المتحد التواصل مع خدمة عملاء المصرف المتحد خلال أي وقت على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي الاستفسارات والشكاوى والمقترحات، ويمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك المصرف المتحد من أجل الآتي:

- متابعة الحساب المالي الخاص بالعميل خلال أي وقت، وفي أي مكان يناسب العميل، بشكل آمن

- مطالعة كافة حسابات العملاء الأفراد، الجارية، حسابات التوفير، والحسابات الاستثمارية، القروض، الشهادات، الودائع، الشيكات.

- مطالعة مبالغ القروض، مع توضيح تاريخ وقيمة آخر قسط قد تم دفعه، مع توضيح تاريخ ومبلغ القسط التالي، مع توضيح قيمة الرصيد الحالي للقرض.

- مطالعة أرصدة بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء الأفراد "الأساسية والإضافية". ر