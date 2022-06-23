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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706595/بعد-غياب-سنوات-هل-اعتزلت-الفنانة-رغدة-القاهرة

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لـ رغدة

أحدث ظهور لـ رغدة ورسالتها الغامضة

شاركت الفنانة رغدة متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها أمام البحر وعلقت عليها برسالة غامضة أثارت بها ضجة، وقالت: «سنتين بالتمام والكمال خاصمت المدن، وتصالحت مع البحر وما فيه والطيور ورافقت الحيوانات الأليفة».

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: “لا أحد معي في خلوة السنتين إلا الله وكتابه الكريم، وكتب أخرى كثيرة في شتى مجالات القراءة”.

وتابعت: “كذلك أعدت قراءة نفسي فوجدتني قادرة على التسامح والعفو حتى عن من آذوني وأساؤوا إلي واكتشفت كنزًا من الحياة بعيدًا عن كل ما فيها من ماديات”.

غياب رغدة عن الساحة الفنية

وأضافت الفنانة رغدة عبر صفحتها: “تقشفت حتى هفهفت روحي، وشفت فبت أرى ما لم أراه قبل خلوة السنتين.. صمت وهدوء وسلام وأمان.. وحدة صوت الموج يتضافر مع ضفته وضفتي سمعي”.

واستكملت الفنانة رغدة كلامها قائلة: “فجأة اضطرني ظرف ما للعودة إلى المدينة بصخبها وأتربتها وكل ما فيها من منغصات لكني كنت شخصًا آخر وروحًا أخرى هادئة تقابل كل ما يعكر مزاجها بصدر رحب وأتعامل بأريحية وصبر وطول بال مع كل الظروف المستجدة الصعبة والكائنات البشرية المتغيرة للأسوأ بشكل مخيف وأسامح وأعفو عن أخطاء يوميًا”.

وكتبت أيضًا على صورتها: “وتجاوزات عديدة وروحي تردد لذاتي لا شيء يستحق.. أربعة أشهر وأنا صامدة صابرة مبتسمة إلى أن أدركت أنهم فهموا هذا التغير وفسروه بضعف ولا مبالاة، فازدادوا في غيهم حينها تراءت لي الآية الكريمة في سورة المائدة”.

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واختتمت الفنانة السورية رغدة قائلة: “(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأنف والأذن والأذن والسن بالسن والجروح قصاص) وما إن باشرت بتنفيذها حتى عادت كل الثعابين والأفاعي البشرية إلى جحورها وعنونت قراري الجديد.. أعطوني المدينة الفاضلة لأعطيكم خيرًا”.