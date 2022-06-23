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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706593/فوائد-بنك-مصر-على-شهادة-الادخار-7-سنوات-بعد-تثبيت-العائد

ينشر دوت الخليج فوائد بنك مصر على شهادة الادخار 7 سنوات بعد تثبيت العائد بقرار من البنك المركزي المصري، فالجميع بدأ يتساءل عن تفاصيل شهادة الادخار 7 سنوات وكيفية شرائها وقيمتها ، وهل العائد يصرف سنويًا أم ربع سنوي أم شهريًا.

شهادات بنك مصر نرصد تفاصيل شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات على النحو التالي: - تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وتكون مدة الشهادة 7 سنوات - يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيه ومضاعفاتها - يكون معدل عائد الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة - يصرف شهرياً 9.75%. - يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها. التقديم على شهادات بنك مصر يمكن التقديم على شهادات بنك مصر بأكثر من وسيلة تشمل الآتي: - الذهاب إلى فروع بنك مصر بالأوراق المطلوبة. - من خلال خدمة بنك مصر البنكية لمن يتملك حسابات توفير في بنك مصر.

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