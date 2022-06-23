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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706592/وسام-ملك-الاستعراض-تفاصيل-تكريم-اسم-سمير-صبري-في-افتتاح-مهرجان-الإسكندرية-السينمائي

دوت الخليج يكشف تفاصيل تكريم اسم الراحل سمير صبري

تكريم سمير صبري بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الأمير أباظة، إهداء وسام ملك الاستعراض لاسم الفنان الراحل سمير صبري خلال الدورة الـ 38 المزمع إقامتها، من الفترة يوم 5 إلى يوم 10 أكتوبر المقبل.

وسيشهد تقديم الوسام خلال حفل افتتاح المهرجان كلا من د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط وصناع السينما في مصر والوطن العربي وأوروبا، وذلك الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية.

ويشار أن الفنان الراحل سمير صبري يعد من مواليد مدينة الإسكندرية في عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، كما يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

بدايات الفنان سمير صبري

يذكر أن سمير صبري قدم برنامج "ما يطلبه المستمعون" باللغة اﻹنجليزية، وقدم أيضًا مجموعة من البرامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، مثل “كان زمان”، و"هذا المساء"، و"النادي الدولي".

وفيما يخص أعماله في السينما، قدم مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة والتي حققت شهرة واسعة مثل “الجلسة السرية”، و"جحيم تحت الماء"، و"علاقات مشبوهة".

وأسس سمير صبري أيضًا شركة إنتاج سينمائية، وكان أخر أعماله هو فيلم "2 طلعت حرب" الذي تولى إخراجه مجدي أحمد علي، بينما قدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية بالدراما ومن أبرزها “حضرة المتهم أبي”، و"ملكة في المنفى"، و"نظرية الجوافة".

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وفي سياق آخر، كان قد شهد برنامج ذكرياتي للفنان الراحل سمير صبري، مظاهرة حب شارك فيها عدد كبير من نجوم مصر ومنهم نيللي كريم والنجمة الكبيرة نبيلة عبيد ويسرا وفاروق فلوكس ونهال عنبر وإلهام شاهين وهالة صدقي ومحمد أبو داود وأشرف عبدالباقي وبوسي شلبي والمطرب محمد ثروت والإعلامية القديرة إيناس جوهر والناقد طارق الشناوي والمخرج محمد دنيا وآخرين.