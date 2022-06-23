وزير الشباب لـ«اهالي القنطرة»: لا تسمحوا لاحد بالتشكيك في انجازات  الدولة المصرية.. وفرحان  ببلدي

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706590/وزير-الشباب-لـاهالي-القنطرة-لا-تسمحوا-لاحد-بالتشكيك-في-انجازات- الدولة-المصرية-وفرحان- ببلدي

طالب الدكتوراشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المواطنين بالتصدي لمن يشكك في انجازات الدولة المصرية، مؤكدا ان ما حدث في مصر خلال الفترة الحالية انجاز غير مسبوق .

دوت الخليج

وزير الشباب: لا تسمحوا لاحد بالتشكيك في انجازات الدولة المصرية.. وفرحان ببلدي

جاء ذلك علي هامش زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لنادي القنطرة بمحافظة الاسماعيلية لتفقد عدد من المنشآت بناءا علي طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب محمد طلبة .

وقال الوزير في كلمته لجمع من أهالي مدينة القنطرة:" اللي بيحصل في مصر دلوقتي محصلش .. . اوعي تخلوا حد يشكك فيه " وتابع :" امتي حد فكر في المبادرة الرئاسية حياة كريمةً ".

واوضح وزير الشباب ، ان الارقام المخصصة لمبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تخطت 600 مليون جنيه موجعة لتطوير الريف المصري لافتا الي أن القيادة السياسية شعرت بحرمان الريف وتهميشه لفترة كبيرة .

وأشار الي أن مبادرة حياة كريمة ، ستحد من هجرة المواطنين من الريف الي المدن ، خاصة ان هناك موازنة ضخمة ستنفق علي الصحة والتعليم والرياضة ، مشددا علي المواطنين بعدم السماح لأحد بالقول بأي كلام غير منطقي خاصة ان هناك من يريد التشكيك من أجل التشكيك فقط.

وواصل الوزير حديثه، “فرحان بدولتي ليس لانني وزير في الحكومة ولكن باعتبارى مواطن مصري من الريف يشهد انجازات غير مسبوقة في قري مصر “.

وأوضح الوزير، أن لجنة الشباب بمجلس النواب، هي عين الوزارة لرصد المشكلات في مختلف المحافظات ويحرص دائما علي الاستماع لكافة النواب، لمساعدتهم في حل مشاكل الشباب في مختلف مدن وقري الجمهورية .

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وأية مدني وولاء عبدالفتاح واحمد مصطفي و سلمي مراد وابراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الامانة الفنية