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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706584/النائبة-آية-مدني-سنزيل-العقبات-أمام-نادي-الاسماعيلي-حتى-يعود-إلى-سابق-عهده

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شاب الأحزاب والسياسييين، إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لن تهدأ حتى تزيل كل العقبات أمام نادي الاسماعيلي ليعود مرة أخرى إلى مواصلة الأمجاد كسابق عهده، مؤكده أن نادي الاسماعيلي يتمتع بشعبية كبيرة وله جماهير كثيرة ليست في محافظة الاسماعيلية فقط وإنما في كافة ربوع البلاد.

دوت الخليج

النائبة آية مدني: سنزيل العقبات أمام نادي الاسماعيلي حتى يعود إلى سابق عهده

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الاسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة مع وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد اللجنة لمحافظة الاسماعيلية. وأضافت مدني" احنا موجودين اليوم في الاسماعيلية للاستماع للمشكلات وايجاد الحلول لها خاصة مديونيات نادي الاسماعيلي فهو نادي كبير ويحتاج إلى دعم مالي كبير وثابت.

وأثنت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون المثمر بين المحافظة و النواب ومديرية الشباب والرياضة الأمر الذي يجعل الوزارة تقوم جاهده بمحاولة تنفيذ ما يمكن تنفيذه وتقديمه لأهالي الاسماعيلية، موجهه الشكر للمحافظ على اهتمامه باللاعبين من أبناء المحافظة ومعرفته التامة بكل الأبطال التي تخرجهم المحافظة.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد زارت صباح اليوم محافظة الاسماعيلية في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد في الفترة من 23 وإلى 26 يونيو، وعقدت اللجنة خلال الزيارة لقاء مع المحافظ ثم تفقدت النادي الاجتماعي التابع لنادي الاسماعيلي والصالة المغطاة وحمام السباحة التابع لمديرية الشبابوالرياضة بالمحافظة ثم مركز شباب الشيخ زايد وتفقدت معسكر القرش، كما تفقدت بيت شباب الاسماعيلية بحضور وزير الشباب والرياضة وعقدت لقاء شبابي مع شباب المحافظة، واختتمت اللجنة زيارتها بتفقد نادي القنطرة غرب.

وزير الشباب والرياضة: لجنة الشباب بالبرلمان تلعب دور مهم لدعم الرياضة المصرية

كما قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،ان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، ذراع مهم لدعم الرياضة المصرية ،لاسيما انها تضم تنوع علمي ورياضي مهم.

وأكد وزير الشباب أن اعضاء البرلمان في محافظة الاسماعيلية بذلوا جهد كبير في تطوير المنشآت ومراكز الشباب في كل ارجاء المحافظة، مشيدا بالتعاون الكبير بين الوزارة واعضاء المجلس التشريعي.