انت الان تتابع تفاصيل خبر زوج بمحكمة الأسرة: أنا على باب الله ومراتي سابت العيال وعايزه تخلعني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706563/زوج-بمحكمة-الأسرة-أنا-على-باب-الله-ومراتي-سابت-العيال-وعايزه-تخلعني

«أنا أول مرة ادخل محكمة النهاردة ولا حتى معايا محامى ولا فلوس ولا أعرف حتى هاعمل أيه وكل ده بسبب إنى اتجوزت مراتى أخويا اللى مات ولازم أربي عياله ومفيش حد غريب يدخل وسطهم من بره».. تلك الكلمات قالها محمد، الزوج الذى وهو يحكى مأساته لـ دوت الخليج وهو أمام أمام محكمة الأسرة .

قال الزوج محمد، البالغ من العمر 41 عاماً:" أنا رجل ارزقى وليس لدى معاش، ولدى 4 أبناء من زوجتى الأولى التى انفصلت عنها منذ زمن بعيد، ولدي ولدين من زوجتى الثانية، وأصبح عندي 6 أطفال أكبرهم 11 عاما، والمفروض عليا إنى اصرف عليهم علشان ياكلوا ويتعلموا كويس ويلاقوا رعاية جيدة".

بداية المشاكل

ويضيف الزوج :" المشكلة بدأت معانا لما أخويا مات وترك زوجة و3 أطفال دون أن يرعاهم أحد، وكنت بشتري ليهم حاجات وبدخل وأخرج كتير عليهم، فأخو مرات أخويا عرض عليا فكرة الزواج شقيقته أرملة أخويا، وأنا وافقت علشان أقدر أشوف طلباتها وأقدر اعتنى بولاد أخويا مع ولادى دون أن يقول أحد أنت بتدخل عندهم ليه وهى ست وقاعدة لوحدها في البيت مع عيالها".

ويستكمل الزوج: ولما وافقت أتجوزها علشان أقدر اساعدها بس وأكون سند لها تحتمى به، ولكن مراتى لما عرفت، ذهبت لقسم البوليس وعاملتلى محضر إني طردتها من البيت وضربتها وراحت رفعت عليه قضية طلاق، وقضية نفقة بسبب ذلك".

مراتي جابت شهود يشهدوا ضدي

ويسترسل أبو العيال:" مراتى استشهدت بشهود ضدى علشان يأكدوا إنى ضربتها وطردتها بالليل، ولكن الشهود أثبتوا إن كلامها كله كذب وشهدوا ضدها فخسرت دعوى الطلاق، ولكنها كسبت دعوى النفقة وعملت عليا نفقة متجمعة ب12000 وغرامة ست شهور تأخير لدفعها"..

ويصف محمد:"أنا أعمل أيه وأنا رجل ارزقى على باب الله ومعنديش وظيفة ومراتى سابت العيال كلهم وراحت عند أمها ورفضت ترجع البيت حتى بعد رفض دعوى الطلاق، أنا حتى مش معايا فلوس أجيب محامى علشان يترافع معايا ويدافع عنى في القضية، ومراتى راحت باعت دهبها علشان تجيب محامي يرفع عليا قضية نفقة".

محاولة الصلح بينهم

ويختتم قائلا:" أنا كلمت مراتى وحاولت أقنعها إنها تتنازل عن القضية راحت بعتالى رسالة نصية وقالتلى مش هتنازل وحسبي الله ونعم الوكيل، وهددتها بالعيال علشان تتنازل عن القضية وأنا هتحبس لو مدفعتش الفلوس وأنا مش عارف اجيبهم منين طيب كل الفلوس دي".