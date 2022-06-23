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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /706594/إبراهيم-عيسى-الرئيس-السيسي-الضمانة-الوحيدة-لعدم-عودة-الإخوان-مرة-أخرى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس السيسي هو الضمانة الوحيدة الآن لعدم عودة الإخوان لمصر من جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تغلغل الفكر السلفي في المجتمع المصري مؤخرًا يمنح الإخوان فرصة مستقبلية للعودة مرة أخرى.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن الإخوان مثلهم مثل أي جماعات إسلامية في تفكيرها، ولكن تختلف عن الجميع بأنها كان لديها طمع واضح في السلطة، وكونت تنظيم سياسي من أجل الوصول للسلطة، ولولا ثورة 30 يونيو، لكان الإخوان اتخذ العديد من القرارات التي تضر بمصلحة الشعب المصري.

وأشار إلى ان الإخوان على مدار التاريخ كان لديهم خطة من أجل الوصول للحكم، حيث جلسوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وطلب منه مرشد الإخوان فرض الحجاب في مصر،\ وغلق المسارح ودور السينما والملاهي، وهو ما يعبر عن فكرهم وتشددهم.

إبراهيم عيسى: الإخوان في عهد الرئيس محمد حسني مبارك انتشروا بشكل واضح جدا

وواصل أن الإخوان حاولوا بعد ذلك اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، ومن ثم حاكمهم محاكمات شعبية وأمر بحبسهم، ومن ثم ظهروا مرة أخرى في عام 1965، وهم المسؤولين عن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وانتشروا بشكل كبير في عهد الرئيس محمد حسني مبارك.

وأوضح أن الإخوان في عهد الرئيس محمد حسني مبارك انتشروا بشكل واضح جدا، ونجحوا في عمل الكثير من المشاريع المختلفة، والتي جعلتهم تنظيم سياسي قوي على الأرض، وبعد ثورة يناير، أصبح الإخوان هو التنظيم الأقوى الأغنى سياسيا، ومن ثم نجحوا في الوصول للحكم لولا ثورة 30 يونيو التي قضت عليهم.