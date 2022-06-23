انت الان تتابع خبر تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة.. التعليم تكشفها ومنها الموبايل باللجان والبابل شيت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان أنه في ظل الاستفسارات التي تأتي إلى غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة لامتحانات الثانوية العامة، ولذلك فتم نشر تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة.
تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة على رؤساء اللجان
- التأكد من وصول كتيب المفاهيم والملحق الذي يخص اللغة الثانية “الألماني، الإسباني، الإيطالي” ومادة الكيمياء إلى مقرات لجان السير يوم السبت 25 يونيو 2022.
- ممنوع وضع أي أختام خاصة باللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة “البابل شيت” التي يسلمها الطالب.
- لابد أن يراعي عدم الأستعانة بعمال “الخدمات المعاونة” في المدارس الخاصة أو اللجوء إلى الندب المحلي.
- يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بسرعة لصرف السلفة المخصصة إلى لجان السير.
- يجب أن يتأكد الطالب من كتابة اسمه ورقم جلوسه في المكان المحدد بكراسة الأسئلة وأسم الطالب ورقم جلوسه، ونسخة كود الاختيار التي توجد أسفل كراسة الأسئلة التي يتم تسليمها للطالب على ورقة الإجابة “البابل شيت”.
- كتابة في خانة مركز الاختيار اسم اللجنة التي يؤدي الطالب فيها الامتحان.
- السماح للطالب باستعمال الساعة والآلات الحاسبة العادية الغير مبرمجة.
- لا يسمح للطالب بدخول الامتحان بأي اجهزة إلكترونية مثل موبايل أو سماعات أو أي أجهزة تساعد على الغش حتى لا يسبب أي تكدس خارج اللجان.
- لون نموذج كراسة الأسئلة التي يتسلمها الطالب يكون مختلف عن كل مادة وأخرى، ويشترط صحة طريقة التوزيع التي توجد في محضر فتح كيس كراسات الامتحان.