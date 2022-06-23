انت الان تتابع خبر تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة.. التعليم تكشفها ومنها الموبايل باللجان والبابل شيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان أنه في ظل الاستفسارات التي تأتي إلى غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة لامتحانات الثانوية العامة، ولذلك فتم نشر تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة.

تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة على رؤساء اللجان