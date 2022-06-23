انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تصدر توجيهات هامة لرؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني بمصر؛ بعض التوجيهات الهامة لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية؛ المقرر بدايتها الأحد المقبل؛ وذلك من خلال مراكز توزيع كراسات الأسئلة وأوراق الأجابة.

وتضمنت التوجيهات الهامة لرؤساء اللجان ما ياتي:

1- ضرورة التأكد من وصول الملحق الخاص بمادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الكمياء وذلك يوم السبت المقبل.

2 – عدم وضع أي أختام خاصة باللجنة على كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة ” البابل شيت” والتي يقوم الطالب باستلامها.

3- عدم الاستعانة بعمال الخدمات المعاونة عن طريق الندب أو المدارس الخاصة؛ مع سرعة اتخاذ الإجرات اللازمة لصرف السلفة المخصصة لسير اللجان.

4 – التأكد من كتابة أسم الطالب؛ ورقم جلوسة في المكان المخصص على كراسة الأسئلة؛ وأيضا كود الاختبار أسفل كراسة الأسئلة.

5 – كتابة اسم اللجنة في خانة مركز الاختبار؛ والتأكيد على نسخة كود الاختبار المدون أسفل كراسة الأسئلة ؛ رقم نسخة كود الاختبار الذي قام الطالب بكتابته على ورقة الإجابة.

6 – ضرورة مراعاة الدقة في توزيع كراسات الامتحان وأوراق الإجابة المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة.

7- وضع ورقة الإجابة “البابل شيت” في المظاريف المخصصة لذلك؛ ومعهم استمارات الغياب في نفس الترتيب طبقًأ لتسلسل أرقام الجلوس؛ ويتم تظريف كراسات الأسئلة أيضًا طبقًأ لتسلسل أرقام الجلوس.

8 – ضروءة متابعة الطلاب قبل بدء اللجنة؛ وحثهم على الدخول لمقر اللجنة بوقت كاف؛ للتأكد من عدم إصطحاب أي أجهزة” موبايل – سماعات “؛ ولعدم حدوث تكدس.

9- السماح باستخدام الالات الحاسبة والساعات غير المبرمجة فقط؛ مع السماح بتشغيل المراوح باللجان.

الحدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي؛ نائب الوزير لشؤون المعلمين؛ شدد على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول غير المنتدبين لأعمال الامتحانات؛ وتنفيذ جميع الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بشكل جيد.