خالد عبد الغفار: موازنة التعليم العالي ارتفعت إلى 87 مليار جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 10:26 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن الإعارات الداخلية والخارجية تنتهي بعد 10 سنوات وفقا للقانون، معلقا «لا توجد مفاجآت في هذا الأمر، ومن الضروري الالتزام بالقواعد دون استثناء».

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أنه تم مد فترة الإعارات سنة خلال بداية أزمة كورونا، قائلا «حجم احتياج الدولة للعلماء لا يقل عن احتياج الدول الأخرى لهم، الدولة المصرية تتبنى استثمارات ضخمة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة».

وبالنسبة لملف رؤساء الجامعات قال وزير التعليم العالي، إنه لا يوجد أي مقعد غير شاغر لرئيس الجامعة الآن.

وحول تحمله مسؤولية حقيبتي التعليم العالي والصحة قال عبد الغفار «ربنا بيعنيك لما بببقى عند أمل تعمل بلدك، وشرف كبير ليا منحي الثقة»، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسات قوية منذ زمن بعيد.

وأضاف وزير التعليم العالي «زملائي كانوا واضعين ضوابط واضحة في وزارة الصحة، وأكملنا عليها»، مشيرا إلى أنه متواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشكل يومي.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية عملية تطوير التعليم قائلا «هل نفرح بمجموع 98% في الثانوية العامة ويبقى خادع، وأحيانا أصحاب هذا المجموع يتعثرون في العام الجامعي الأول»، مشيرا إلى أن موازنة التعليم العالي ارتفعت إلى 87 مليار جنيه، بعدما كانت تبلغ 25 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم إنفاق 180 مليار جنيه على مشروعات التعليم الجامعي، بينها زيادة عدد المستشفيات، معلقا «نحن أمام شخصية وطنية لا تنام، ولديها اقتناع بالفكرة لتحقيق الأحلام».