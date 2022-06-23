محافظ الإسكندرية يناقش مع ممثلى البنك الدولى تجربة مقاومة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - ناقش محافظ الإسكندرية محمد الشريف، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع ممثلى البنك الدولى، تجربة المحافظة فى مقاومة التغيرات المناخية، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية واستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27.





وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ أن الدولة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعمل بجهد لمواجهة التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى. وأشار إلى أن ملف التغيرات المناخية أحد أهم الموضوعات التى تعمل عليها المحافظة، والسعى إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التى يمر بها العالم كله فى الفترة الأخيرة. وأضاف الشريف أن المحافظة حريصة على تشجيع وتقديم كامل الدعم للمشروعات التى تعمل بالطاقة النظيفة والتى تهدف إلى حماية مدينتنا. وأضاف أن الإسكندرية شرفت بتواجد أول سوق للجملة فى العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة "بالطاقة الشمسية". حضر الاجتماع نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر، وممثل وزارة التنمية المحلية الدكتور نبيل محمد، وخبير التنمية الحضرية الدكتور محمد ندى، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.

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