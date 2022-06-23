وزيرا الطيران والسياحة يبحثان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية

جدة - نرمين السيد - التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة الطيران المدنى حيث بحث الوزيران عددا من الملفات الهامة وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى جمهورية مصر العربية والترويج للموسم السياحى خلال صيف 2022، من خلال آليات تحفيز الطيران وربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية والترويج للمقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من جاذبية وتنوع مما يسهم فى جذب المزيد من السائحين إلى مصر.





حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار وباسم سامى مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة وأحمد نبيل معاون وزير السياحة ومحمد موسى مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأشرف حسن رئيس قطاع التخطيط ومحمد فرحات رئيس القطاع التجارى بشركة الخطوط الجوية. فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير السياحة والآثار مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتى الطيران والسياحة وتبنى كافة المبادرات والإجراءات الممكنة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية.. وأكد الطيار محمد منار حرص وزارة الطيران على تقديم كل سبل الدعم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية مشيرا إلى استمرار الجهود المشتركة بين الوزارتين فى برنامج تحفيز الطيران ومنح تخفيضات لشركات الطيران القادمة مباشرة للمطارات السياحية على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية تشجيعا للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية. ومن جانبه وجه الدكتور خالد العنانى، الشكر لوزير الطيران على التعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين لدعم خطة الدولة المصرية لتنشيط حركة السفر والسياحة وإطلاق المبادرات المشتركة التى ستساعد فى تحفيز الحركة الجوية والسياحية، خاصة ما حققته الحملات الترويجية خلال الفترة الماضية من نجاح ملحوظ ونتائج إيجابية فى الأسواق المستهدفة المصدرة للسياحة خاصة فى ظل الطلب المتزايد وإقبال السائحين من مختلف دول العالم للإستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية وماتملكه من مقومات متنوعة وفريدة. جاء ذلك فى إطار اللقاءات المستمرة والتنسيق الدائم بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار لبحث آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

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