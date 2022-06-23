جدول زمنى محدد لاستقبال حالات الطوارئ بمستشفيات جامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد عيد منسق بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بالغربية - وفقا لبيان - إنه طبقا للبروتوكول المبرم سيتم تطبيق الجدول الزمنى المحدد مسبقا والذى ينص على أنه بدءا من السبت، ويقتصر استقبال حالات الطوارئ بمستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس "فقط" أسبوعيا على أن تكون أيام الجمعة بالتناوب.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أكد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم التقنى والأطقم الطبية المؤهلة المتنقلة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمستشفيات مديرية الشئون الصحية وعددها 19 مستشفى بمحافظة الغربية ومراكزها الرئيسية، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية لحالات الطوارئ فى نطاق المحافظة وأن الجامعة تضع كافة إمكاناتها لخدمة المواطنين.
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