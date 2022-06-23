نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح المعرض الدائم لمنتجات المحافظة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - افتتحت نائب محافظ الوادى الجديد حنان مجدى، مساء اليوم الخميس، مقر المعرض الدائم لمنتجات المحافظة بالزمالك بالقاهرة، الذى يأتى تتويجا للتعاون بين المحافظة ومنظمة التعاون بين الجنوب والجنوب الإيطالية، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية، بحضور ممثلى المنظمة والسفارة الإيطالية بمصر.





وأوضحت نائب المحافظ - فى تصريح اليوم الخميس - أن التعاون المشترك مع الجانب الإيطالى بدأ منذ سنوات من خلال إطلاق عدد من المشروعات؛ منها تنمية قطاع السياحة البيئة من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال وإنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى نجاح التعاون فى تنفيذ العلامة التجارية للوادى الجديد وتدريب أصحاب الحرف اليدوية والبيئية ومشروعات ريادة الأعمال بالمحافظة، وتنفيذ ورش عمل حول إدارة المشروعات وأساليب التسويق والترويج الفعال. وتفقدت نائب المحافظ محتويات المعرض، التى تضم 20 عارضا من أبناء المحافظة فى مختلف الحرف اليدوية، التى لاقت استحسان وتقدير زوار المعرض، لافتة إلى الاهتمام بفتح مجالات لتسويق المنتجات من خلال البوابة الجغرافية للمحافظة، التى تم إطلاقها تجريبيا؛ وذلك لإتاحة أكبر الفرص لتسويق المنتجات واستهداف أسواق جديدة.

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