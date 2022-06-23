انعقاد اجتماع لجنة المشاركة المصرية البريطانية بمقر وزارة الخارجية

جدة - نرمين السيد - ترأس الوفد المصرى السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، فيما ترأس الوفد البريطانى السفير جاريث بيلى، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، بحضور ممثلين عن الجهات المصرية المعنية، وممثلين عن وزارة التجارة الدولية البريطانية، وبمشاركة سفير جمهورية مصر العربية فى لندن افتراضيا.

وتناول الجانبان - خلال الاجتماع - الموضوعات المنتظر مناقشتها خلال اجتماع مجلس المشاركة المصرى البريطانى القادم، حيث تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى لرجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف الاستثمار فى عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأولوية واتساقا مع الاهتمامات الوطنية، مع التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما جرى إلقاء الضوء على تبعات الأزمة الأوكرانية على أزمة الغذاء عالميا وعلى الاقتصاد المصرى بشكل خاص، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب البريطانى فى المجالات التجارية والاستثمارية.