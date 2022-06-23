جامعة سيناء تفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

وأكدت جامعة سيناء - فى بيان لها اليوم - أن قبول الطلاب سيكون بحد أدنى أقل 5% عن باقى الجامعات الخاصة وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة، حيث يقف الحد الأدنى لكلية الطب البشرى عند 85%، وطب الفم والأسنان بحد أدنى 80%، والعلاج الطبيعى 75%، والصيدلة 70%، والهندسة 65%، وعلوم الحاسب 60%، وبحد أدنى 55% لكليتى الإعلام وإدارة الأعمال.
وأضافت الجامعة أنه تيسيرا على الطلاب يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجامعة أو من خلال المقر الإدارى بالقاهرة، أو التقدم بالحرم الجامعى بفرعى العريش والإسماعيلية.
يذكر أن جامعة سيناء تأسست عام 2005 وتمتلك مركزا للبحوث هو الوحيد من نوعه فى الجامعات الخاصة بمصر، للمساهمة فى التنمية بمحافظة شمال سيناء، حيث تستهدف الجامعة خلق نموذج تعليم عالمى فى هذه البقعة الهامة من مصر، لدعم التنمية الاقتصادية فى سيناء.
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