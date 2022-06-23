انت الان تتابع خبر خبر غير سار..زيادة أسعار 5 أدوية بالأسواق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الأدوية تشغل بال الكثير من المواطنين؛ وخاصة الأدوية التي يحتاجها الناس بشكل دوري ومستمر؛ لذلك تكثر عمليات البحث على محركات البحث جوجل عن أسعار الادوية.

وفي هذا الصدد؛ وافقت هيئة الدواء على رفع أسعار عدد من الأدوية؛ مع أخطار الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيداليات بتلك الزيادة.

وشملت الأسعار الجديدة للأدوية بعد الزيادة ماياتي:

تمت زيادة سعر دواء “Verserc 24mg 30 tablets” من انتاج شركة كميفارم من 54 إلى 61.5 جنيهًأ؛ ويستخدم في تخفيف أعراض الدوخة والدوار وطنين الأذن.

وتمت زيادة سعر دواء “Amigraine 30 “tablets” من 34.5 إلى 43.5 جنيه؛ ويستخدم كمسكن لعلاج الصداع النصفي؛ رغم أنه يشهد نقص في الصيداليات خلال هذه الفترة.

بينما زاد سعر دواء “Urinex 24 “capsules، من 12 جنيها إلى 15 جنيها من إنتاج شركة فاركو للأدوية، لعلاج التهاب مجرى البول.

وكذلك زيادة سعر دواء “Ivypront 120ml syrup”، من 17.25 إلى 23.85 جنيه، ويستخدم لعلاج الكحة الجافة وكطارد للبلغم.

وبينما زاد سعر دواء “Clavimox “642mg Oral Suspension، من 45 جنيها إلى 52 جنيها.

الجدير بالذكر أن العمل بهذه التسعيرة الجديدة ستكون على الأدوية التي سيتم إنتاجها أوا ستيرادها بعد تاريخ أقرار هذه الزيادة الجديدة.