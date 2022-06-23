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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706591/إبراهيم-عيسى-كنا-هنشوف-جلد-الفتيات-لو-استمر-الإخوان-في-حكم-مصر

يرى الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التيار السلفي والفكر السلفي المتشدد متغلغل داخل المجتمع المصري منذ فترة طويلة، لافتًا إلى ان التيار السلفي كان لديه خطة للتغلغل في المجتمع بالأفكار المتطرفة، ومازال يتم العمل على تلك الفكرة في الوقت الحالي.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن الإخوان مثله مثل أي جماعات إسلامية أخرى، ولكن الفارق الوحيد بينهم أن الإخوان سعوا إلى السلطة مباشرة، وقاموا بإنشاء تنظيم سياسي من أجل الوصول إلى السلطة.

وتابع أنه يجب الانتباه إلى خطورة الأفكار السلفية في التعامل مع المرأة، ولاسيما أن الفكر السلفي المتشدد دائما يعمل على تحقير المرأة وتقزيمها، موضحا أن الإخوان إذا كانوا استمروا في الحكم لمدة عامين آخرين كان هناك العديد من البدع التي ستنفذها الإخوان في مصر.

وأردف أنه إذا استمر الإخوان في حكم مصر فترة أطول لكنا سنرى الفتيات تُجلد في الشوارع بسبب ارتداء البناطيل، وكانت ستكون قريبة من السودان في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير.

وأشار إلى أن مرشد الإخوان خلال جلوسه مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1952 طلب من الرئيس إغلاق المقاهي والمسارح ودور السينما والملاهي، إلى جانب فرض الحجاب في مصر وقتها وتم أخذ الأمر بسخرية، ألا أن الحجاب انتشر في مصر بعدها بـ 10 سنوات فقط.

إبراهيم عيسى: الإخوان حاولوا اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وواصل أن الإخوان حاولوا بعد ذلك اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، ومن ثم حاكمهم محاكمات شعبية وأمر بحبسهم، ومن ثم ظهروا مرة أخرى في عام 1965، وهم المسؤولين عن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وانتشروا بشكل كبير في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وبعد الإطاحة بالرئيس مبارك كان الإخوان وقتها أقوى وأغنى تنظيم سياسي في مصر.