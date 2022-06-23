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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706589/تقرير-الصفة-التشريحية-لطالبة-المنصورة-يكشف-أسباب-مقتلها

تقرير الصفة التشريحية

وثبت بتقرير الصفة التشريحية والخاص بالمجني عليها نيرة الشرف أحمد عبدالقادر، أنه بتشريح جثمانها تبين أن جميع إصاباتها حيوية حديثة وهي عبارة عن عدد سبعة عشر جرح حوافها محمرة ومستوية واقعة بكل من خلفية فروة الرأس ، خلفية راحة اليد اليسرى طوله حوالي خمسة سنتيمترات، وحشية مفصل الرسغ، اثنان بوحشية العضد الايسر، وخلفية المرفق الايسر، اثنان بخلفية أسفل العضد، خلفية العضد الأيسر، ثلاثة بالجانب الأيسر، اثنان بيمين مقدم العنق بوضع مستمرد . يمين العنق بوضع مستعرض، خلفية السلامية البعيدة للاصبع الابهام الايمن طوله حوالي ثلاثة سنتيمترات ، وحشية الاصبع السبابة الايمن وتحدث من مثل التعدي عليها بألة صلبة ذات تصل حاد أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط "سكين" وفي تاريخ معاصر للواقعة، وجرح طعني يقع بمنتصف الجانب الأيسر وهو يحدث من مثل التعدي عليها بألة صلبة ذات نصل حاد وطرف مديب أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل "سكين" وفي تاريخ معاصر للواقعة، وجرح ذبحي بخلفية العنق بوضع مستعرض محدثا خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة وهو يحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات نصل حاد أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل "سكين" وفي تاريخ معاصر للواقعه، وعدد اثنان خداش محمر اللون واقع بكل من وحشية أسفل الساعد الأيسر، أعلى يسار الصدر و هي تحدث من مثل الاحتكاك بجسم خدش رفيع أيا كان نوعه ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر للواقعة.

الوفاة

وتعزي الوفاة إلى حالتها الأصابية الحيوية الحديثة الطعنية السالف بيانها بالصدر وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسرى وكذا اصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.