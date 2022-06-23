انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: الحجاب لم يُذكر في القرآن وليس ركن من أركان الإسلام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706588/إبراهيم-عيسى-الحجاب-لم-يذكر-في-القرآن-وليس-ركن-من-أركان-الإسلام

استنكر الإعلامي إبراهيم عيسى الإجراءات الذي اتخذتها الجامعة ومواقع التواصل الاجتماعي تجاه ضحية جامعة المنصورة نيرة أشرف، والتي ظهرت بها صور الضحية نيرة أشرف وهي محجبة سواء في الصور التي وُضعت داخل الجامعة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج إنه متعجب من طريقة تعامل الناس مع تلك الأزمة، "ليه نغير صورتها بالفوتوشوب ونحط ليها حجاب، هل غياب الحجاب عنها عار أو شرار أو أمر يُعتذر عنه أو أمر يسترها".

وأضاف أن ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل صورتها إلى صورة بالحجاب يعني أن العقل المصري قدم استقالته، وهذا يعد إرهاب حقيقي للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن إرهاب السلاح أصبح لا يمثل خطرًا في الوقت الحالي مقارنة بالإرهاب المعنوي والإرهاب الديني والإرهاب الفكري.

وتابع أن الحجاب ليس ركن من أركان الإسلام، والقرآن لم يذكره في آياته، "القرآن مذكرش أن فيه غطاء رأس أصلا، كفاية نتعامل بالأحاديث الأحادية"، رافضا إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب أو جعله فرض على السيدات.

إبراهيم عيسى: التيارات السلفية حولت غطاء الرأس إلى عنوان للتدين

وواصل أن التيارات السلفية حولت غطاء الرأس إلى عنوان للتدين، وتحاول دائما التعامل مع المرأة على أنها امر مثير للشهوة، "الشخص اللي بيفكر بالطريقة دي هو بيتعامل بمبدأ أنه ثور هائج"، موضحا أن الأفكار المتطرفة التي زرعها السلفيون أصبحت متغلغلة في المجتمع بشكل واضح.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى المملكة العربية السعودية التي بدأت تنفتح بشكل واضح على العالم، مستشهدًا بقرار المملكة بعدم إلزام المرأة بالجحاب في صور المحررات الرسمية.