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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706587/الخميس-المقبل-إجازة-رسمية-بمناسبة-ذكرى-ثورة-30-يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

دوت الخليج

«رئيس مجلس الوزراء» يتابع مستجدات التحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن” تغير المناخ COP27 ” ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، سامح شكري ، وزير الخارجية ، والمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري ، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.

وأكد “رئيس الوزراء”، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة جوانب الإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم ، فيما يخص التنظيم ، وكذا أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ ، بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث.