انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم 30 تصريحًا لرئيس مجلس أمناء صناع الخير بـ ندوة دوت الخليج"فيديو وصور" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706586/أهم-30-تصريحا-لرئيس-مجلس-أمناء-صناع-الخير-بـ-ندوة-تحيا-مصرفيديو-وصور

حل د. مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضيفا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك للحديث عن جهود المؤسسة التنموية بمختلف القطاعا الطبية والتعليمية والبيئية والإجتماعية والتنموية، وذلك بعد ساعات من إعلانها التكفل بالطالبة علا التى حصلت على المركز الأول بمحافظة البحيرة بالشهادة الإعدادية إلا أنها قررت الدخول لتمريض حيث أن والدها عامل نظافة ولن يستطيع توفير المصروفات اللازمة للثانوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم 30 تصريحًا لرئيس مجلس أمناء صناع الخير بـ ندوة دوت الخليج"فيديو وصور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.