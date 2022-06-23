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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706585/نقابة-الموسيقيين-تصدر-بيان-رسمي-عن-أزمة-آمال-ماهر-وتفاصيل-مكالمة-أسرتها

دوت الخليج يرصد رد نقابة الموسيقيين على أزمة آمال ماهر

آمال ماهر ونقابة الموسيقين

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء به: “تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانه آمال ماهر ومحبيها عدم الإنخراط وراء إشاعات إنتشرت مؤخرا علي كافة وسائل التواصل الإجتماعي”.

وتابع البيان: “وبالتواصل مع أسرتها أكدت عدم صحة الشائعات جزئيا وكليآ وأن فنانتهم المحبوبه تحىٓ حياه هادئة بين أسرتها ولم تكن نقابة المهن الموسيقية بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه”.

واختتم بيان نقابة الموسيقيين: “وأنها دائما سند لكل فنانين مصر ومثقفيها”، ومن جانبه منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية نفى ما تردد عن اختفاء آمال ماهر.

منصور هندي يكشف حقيقة اختفاء آمال ماهر

قال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “آمال ماهر بخير وكويسة جدا وتواصلنا مع أسرتها.. وأكدت أسرتها أنها بصحة جيدة ولا صحة ولا أساس للأخبار المنتشرة مؤخرًا على السوشيال ميديا ومفيش داعي للقلق”.

أما الفنانة نادية مصطفى فحرصت على أن تكشف حقيقة اختفاء الفنانة آمال ماهر وتطمئن جمهورها ومحبيها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، كتبت عضو “الموسيقيين”: “أصدقائي وحبايبي، بناء على مكالمة مني لأخ ووالدة أمال ماهر حالاً، أحب أطمنكوا أمال بخير وزي الفل”.

واستكملت قائلة: «أنا ووالدتها بنترجاكوا كفاية نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسباً لها».

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ومن جانبها الفنانة آمال ماهر كانت قد طمأنت الجمهور والمتابعين في أول رد لها، عن طريق نشر مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت آمال ماهر عليها قائلة: “أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني”.