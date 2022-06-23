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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706583/أشرف-صبحي-اجهزة-الوزارة-تجري-في-جميع-الاتجاهات-لتنفيذ-تكليفات-القيادة-السياسية-ونجحنا-في-ملف-الاستثمار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نجاح الوزارة في ملف الاستثمار، جعل العديد من مراكز الشباب تسعي لتطبيق نظام ال bot القائم علي مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مراكز الشباب وهو ما يعكس وجود ثقافة جديدة في ترسخت في الاستثمار الرياضي.

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أشرف صبحي: اجهزة الوزارة تجري في جميع الاتجاهات لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وحققنا نجاح كبير في ملف الاستثمار

جاء ذلك علي هامش زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لنادي القنطرة بمحافظة الاسماعيلية لتفقد عدد من المنشآت بناءا علي طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب محمد طلبة .

واوضح الوزير ، انه منذ توليه الوزارة في 2018 وجميع أجهزة الوزارة تجري في جميع الاتجاهات لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير المناخ المناسب للشباب المصري، مؤكدا ان العديد من مراكز الشباب ستشهد طفرة مع تطبيق الموازنة الجديدة اوائل شهر يوليو المقبل .

واكد الوزير انه حريص علي توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص للاستثمار في مراكز الشباب خاصة ان تلك الاستثمارات توفر دخل سنوي لمراكز الشباب والمستثمر علي حد السواء قائلا :" لازم نساعد القطاع الخاص احنا كمان حتي نكون مرتاحين للاتفاق علي الانشطة التي تساعدنا " .

ووعد الوزير اهالي القنطرة بتنفيذ جميع متطلباتهم عقب اقرار الموازنة الجديدة حيث سيتم تنجيل الملعب بالنجيل الصناعي ،واستكمال بناء السور مع طرح جزء للاستثمار من خلال القطاع الخاص .

وزير الشباب يعبر عن اعتزازه بجهود رئيس لجنة الشباب

وعبر وزير الشباب ،عن اعتزازه بجهود الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب حيث يعمل بطريقة السهل الممتنع في التعاون مع الوزارة، متابعا "كل التحية لاعضاء اللجنة علي جهدهم وجميعنا في خدمة بلدنا بلا استثناء ".

من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بحرص الدكتور اشرف صبحي، علي التعاون المثمر مع لجنة الشباب، لافتا الي أن الدكتور اشرف صبحي مشهود له بالكفاءة.

فيما كشف النائب محمد طلبة ان الدكتور أشرف صبحي، أول وزير يزور القنطرة غرب وهى زيارة تاريخية لاهالي القنطرة.