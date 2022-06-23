انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين لـ "دوت الخليج": آمال ماهر كويسة جدا وتواصلنا مع أسرتها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706582/رئيس-لجنة-العمل-بنقابة-الموسيقيين-لـ-تحيا-مصر-آمال-ماهر-كويسة-جدا-وتواصلنا-مع-أسرتها

دوت الخليج يكشف حقيقة اختفاء آمال ماهر

منصور هندي يكشف حقيقة اختفاء آمال ماهر

قال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “آمال ماهر بخير وكويسة جدا وتواصلنا مع أسرتها”.

وأضاف: “أكدت أسرتها أنها بصحة جيدة ولا صحة ولا أساس للأخبار المنتشرة مؤخرًا على السوشيال ميديا ومفيش داعي للقلق”.

وفي سياق متصل، كانت قد حرصت الفنانة نادية مصطفى على أن تكشف حقيقة اختفاء الفنانة آمال ماهر وتطمئن جمهورها ومحبيها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

أين آمال ماهر؟

وكتبت الفنانة نادية مصطفى عضو “الموسيقيين”، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أصدقائي وحبايبي، بناء على مكالمة مني لأخ ووالدة أمال ماهر حالاً، أحب أطمنكوا أمال بخير وزي الفل”.

وتابعت: «أنا ووالدتها بنترجاكوا كفاية نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسباً لها»، ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور جديدة لها من عطلتها الصيفية.

وعلقت الفنانة آمال ماهر على الصور التي نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي”.

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وتابعت آمال ماهر على صورها قائلة: “وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.

يذكر أن آمال ماهر كانت قد أعلنت اعتزالها الفن في يونيو 2021 لظروف خارجة عن إرداتها، وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قالت: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.