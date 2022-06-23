الإثنين..مجلس الشيوخ يفض دور الانعقاد الثاني بعد حسم تعديلات قانون الرياضة

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706581/الإثنينمجلس-الشيوخ-يفض-دور-الانعقاد-الثاني-بعد-حسم-تعديلات-قانون-الرياضة

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة، على قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يفض دور الانعقاد الثاني بعد حسم تعديلات قانون الرياضة

ومن المقرر أن يفض مجلس الشيوخ، دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول له، ذلك عقب حسم تعديلات قانون الرياضة، فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية بفض الدور المنعقد، وبعد دور انعقاد استمر قرابة الـ تسعة أشهر بالرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اتسم الدور الحالي بتفعيل أدواته الرقابية على الحكومة من خلال مناقشة عدد كبير من الطلبات والمقترحات المقدمة للمجلس والتي أحالها بدوره للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

يذكر أن مجلس الشيوخ بدء دور الانعقاد الثاني فى 5\10\2021 ، بدعوة من رئيس الجمهورية لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، حيث يأتي انتهاء لدور الثاني قبل استكمال الـ 9 أشهر بما يتوافق مع المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس ، والتي منحته فض دور الانعقاد قبل هذه المدة.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

حيث قضت المادة 158من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

كما يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة. وقضت المادة 159أن يجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

أبرز التشريعات اليت أقرها الشيوخ فى دور الإنعقاد الثاني

وتضمنت أبرز التشريعات التى أقرها مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، إصدار قانون العمل المقدم من الحكومة ،حيث ظهرت الحاجة جليـا إلى قـانون عمـل جديـد يلبى تطلعات الشعب المصـرى فـى تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل.

قانون المالية العامة الموحد

كما أقر المجلس مشروع قانون المالية العامة الموحد، ذلك بهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد شامل يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.

قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

ووافق المجلس على اصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، والذي يأتي تماشيا مع المادة 18 من الدستور التي تضمنت أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

قانون حقوق المسنين

كما أقر المجلس قانون حقوق المسنين، الذي يهدف لتوفير الرعاية الصحية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، إضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، فضلا عن أنه يكفل جميع الحقوق السياسية والاقتصادية لكبار السن.

خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022\2023

كما وافق المجلس على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022\2023، موضحا ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام ٢٠١٦ واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، حيث أصبحت قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.

قانون مستقبل وطن بشأن ذوي الإعاقة«قادرون باختلاف»

كما وافق المجلس الشيوخ علي قانون مستقبل وطن بشأن ذوي الإعاقة«قادرون باختلاف» المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، والذي يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيا أيضا مع حكم المادة 81 من الدستور، والتى تلزم الدولة بحقوق ذوى الإعاقة.

جاء ذلك ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للدستور من خلال دراسة واقتراح ما يراه مناسبا لتدعيم الديمقراطية، والسلام المجتمعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.