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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706580/مستقبل-وطن-يكرم-أوائل-الإعدادية-بأبو-النمرس-بحضور-نواب-الحزب

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، برئاسه محمد سعيد هلال احتفالية خاصة بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المركز، حيث تم تكريم 5 قيادات بالإدارة التعليمية بأبو النمرس و25 مدير مدرسة و28 طالب وطالبة وأولياء أمورهم بقصر السندريلا بالمريوطية.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يُكرم أوائل «الإعدادية» بأبو النمرس بحضور نواب الحزب

وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، احتفلت أمانة الحزب بمركز أبو النمرس بأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المركز.

وشهدت الاحتفالية التي بدأت بتلاوة الأيات القرأنية وعزف السلام الجمهوري، مشاركة وحضور كلاً من النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد للحزب والنائب حسام عاشور أيوب عضو مجلس النواب والنائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب، وتم عزف كورال فني وسط إشادة الحضور بالمستوى التنظيمي للاحتفالية.

وشارك في الاحتفالية عبدالمقصود السعيد مدير الإدارة التعليمية ورمضان العزالي الأمين المساعد لأمانة الحزب بالمركز وحسن العفش أمين التنظيم ومجدى جمعه أمين العضوية وهند حسنين صالح أمينة الثقافة والفنون ومحمد نجيب أنور سالم أمين العمل الجماهيري وداليا كرم عبدالجابر أمينة المرأة وماجدة إبراهيم تهامي أمينة شئون الطاقه والبيئة وأحمد محمود سالم راشد أمين التعليم والبحث العلمي ورباب محمد محمد عبدالرازق أمينة العلاقات العامة ومحمد عبد التواب أمين التكنولوجيا وشريف حامد جزر أمين مساعد التنظيم ومحمد يوسف الفقي الأمين المساعد للعلاقات العامة وأحمد عبدالمجيد عبدالوهاب أمين وحدة أبو النمرس وسلامه رواج أمين وحدة زاوية أبو مسلم ومحمد ماهر عبدالرحيم أمين وحدة شبرامنت ومحمد عبدالوارث الشريف أمين وحدة المنوات وحسن أبوالريش امين شيوخ القبائل العربية بالمركز وياسر حامد عضو هيئه مكتب الحزب بالمركز ومحمد سعد الفقى امين التدريب والتثقيف بالمركز وعلى ابوحمد امين الإعاقة بالمركز ومحمد عبدالمولى امين مساعد العمل الجماهيري ورجب رفاعى امين الفلاحين بوحده ابوالنمرس ومحمد سراج ندا أمين العمل الجماهيري بالوحدة ومحمد جوده رجب امين التنظيم بالوحدة الحزبية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات.