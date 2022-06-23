انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابات بالجملة.. تامر فرج: "لوسي دراعها مكسور وأنا ضهري مفتوح محتاجين علاج طبيعي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /706575/إصابات-بالجملة-تامر-فرج-لوسي-دراعها-مكسور-وأنا-ضهري-مفتوح-محتاجين-علاج-طبيعي

كشف الفنان تامر فرج تعرض أبطال مسرحية الحفيد لعدد من الإصابات خلال الساعات القليلة الماضية وعلى الرغم من ذلك استكمال العروض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابات أبطال مسرحية الحفيد

إصابة لوسي وتامر فرج

شارك الفنان تامر فرج متابعيه وجمهوره بنشره صورة تجمعه بالفنانة لوسي من مسرحية الحفيد التي تقام على خشبة المسرح القومي يوميًا من الخميس إلى الأحد.

وعلق الفنان تامر فرج على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “شوفي يا لوسي انتي دراعك مكسور ومكملة وأنا ضهري مفتوح وعندي إنزلاق غضروفي”.

وأضاف: “ومكمل والمخرج طلعله خراج ومكمل وكل الأبطال ماشاء الله، محتاجين علاج طبيعي ومكملين عشان نبسطكم ونعرضلكم.. النهارده وكل خميس وجمعة وسبت وحد الساعة 9 مساء مسرحية الحفيد على المسرح القومي فمستنينكم عشان تشوفوا العرض اللى تقريبًا هنسميه قريب المستشفى الأميرى أو مستشفى المبره”.

أبطال مسرحية الحفيد

وتضم مسرحية الحفيد في بطولتها لوسي، وعابد عناني، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وتامر فرج، وشيريهان الشاذلي، ورنا خطاب، وزينب العبد، ويوسف المنصور ومحمود عبدالرازق، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ونشوى علي عبدالرحيم، وآخرين.

والمسرحية ديكور حمدي عطية، وملابس مروة عودة، وإضاءة حازم أحمد، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وإعداد وإخراج يوسف المنصور، وموسيقى كريم عرفة.

يشار أن مسرحية الحفيد عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، وكان قد جرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد» لكن هذه المرة يجرى إعادتها في شكل عرض مسرحي كوميدي.

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وتناقش المسرحية العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي، وتعرض المسرحية طوال أيام الاسبوع ما عدا الأربعاء «إجازة المسرح القومي»، وجرى طرح 3 فئات لتذاكر العرض المسرحي فئات «55 جنيها، 75 جنيها، 105 جنيهات».

ويذكر أن الفنان تامر فرج والفنانة لوسي شاركا ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل انحراف مع روجينا وشاركت به الفنانة لوسي، أما الفنان تامر فرج كان ضمن أبطال مسلسل وجوه للفنانة حنان مطاوع وعدد من النجوم.