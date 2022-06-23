انت الان تتابع خبر عاجل.. بشرة خير بشأن الزيت والقمح والأرز من التموين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرة خير بخصوص الزيت والقمح و الأرز الفترة اقادمة حيث تم توقيع عدة تعاقدات لشراء الزيوت والأقماح المستوردة والأرز لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من تلك السلع الاستراتيجية والأساسية.

و قالت الوزارة، بحسب ما نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنه هذه السلع ستصل ‏البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، علما بأن الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع آمن ويتخطى الـ 6 أشهر.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق.

انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق.

وشددت التموين على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وأشارت الوزارة إلى شن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.