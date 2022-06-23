انت الان تتابع خبر عاجل: التعليم توجيه هام بتنفيذ البرنامج العلاجي .. لهؤلاء الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم، والتعليم الفني، عدة توجيهات للمديريات والإدارات التعليمية، بشأن تنفيذ البرنامج العلاجي للدور الثاني، ويكون لطلاب الصفوف الثلاث الذين لم يجتازوا التقييم في وحدة أو وحدتين من وحدات البرنامج بالدور الأول.

التعليم توجه بتنفيذ البرنامج العلاجي خلال الفترة المقبلة:

حيث وجهت وزارة التعليم بضرورة اتخاذ اللازم تجاه التنبيه على مديري المدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية التي تكون مبنية على منهجية الجدارات المهنية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت المقبل الموافق 25 يونيو الحالي، حتى يوم الاثنين الموافق 4 يوليو المقبل.

وشددت الوزارة في خطاب موجه إلى المديريات التعليمية، بضرورة اعتبار الجدارات الأساسية، التي تكون ضمن وحدات البرنامج، حيث تنفيذ زيارات التحقق الخارجي بدء من يوم الإثنين الموافق 4 يوليو المقبل حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل.

وأشارت بأن ذلك الأمر، يكون في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني، والتي تكون للعام الدراسي الحالي 2021-2022.