انت الان تتابع خبر مصير الطالب الذي رسب في مادة غير مضافة للمجموع بالثانوية العامة .. اعرفوه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب خلال الساعات الماضية، على مصير مصير الطالب الذي رسب في مادة غير مضافة للمجموع بالثانوية العامة، والتي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

مصير الطالب الذي رسب في مادة غير مضافة للمجموع بالثانوية العامة:

وأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ردا على تلك التساؤلات بأن الطالب الذي رسب في أي مادة من المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة 2022، ففي تلك الحالة لن يتمكن من التقديم لتنسيق القبول بالجامعات في المرحلة الأولى.

وذلك حتى وإن كان مجموعه يؤهله لكليات القمة، لأنه سيكون في تلك الحالة إلزام عليه دخول امتحانات الدور الثاني في هذه المادة، وبالتالي لن يحصل الطالب على شهادة النجاح التي يتقدم بها إلى مكتب التنسيق.

ويكون ذلك قبل دخول امتحان الدور الثاني في المادة التي رسب بها.