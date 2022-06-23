انت الان تتابع خبر بالصور| ظهور المتهم بقتل “نيرة” طالبة المنصورة.. “يمثل جريمته في مكان الحادث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط حراسة أمنية مشددة، ظهر المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، بمسرح الجريمة لتمثيلها في حضور فريق من نيابة جنوب المنصوزة الكلية، وذلك بعد أن تم القبض عليه وبدأت التحقيقات معه فور مقتل نيرة بساعات قليلة.

طالبة المنصورة

حيث أسند إلى المتهم قتل المنجي عليها نيرة أشرف، الطالبة بالفرق ة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين وعدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وأقامت النيابة، الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة.

قاتل طالبة المنصورة

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمس الأربعاء بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته عن ما أسند إليه، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، وجرى التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة، وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري.