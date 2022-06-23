محافظ السويس يبحث توصيل الكهرباء لعدد من المناطق العمرانية والمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ السويس عبد المجيد صقر، مع المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له، عددا من الموضوعات المتعلقة بتوصيل الكهرباء لعدد من المناطق العمرانية والمدن السكنية الجديدة.





وأشار المحافظ - فى بيان اليوم - إلى أنه جرى تحديد جدول زمنى للانتهاء من المشروعات القائمة والالتزام بإنجاز الأعمال بالتنسيق مع الأحياء والمديريات والجهات المعنية وحل أى مشاكل تعوق توصيل الكهرباء للمواطنين. كما التقى محافظ السويس، مع أعضاء مجلس النواب بالسويس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات التى تقدم للمواطنين على مستوى الأحياء.

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