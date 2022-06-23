المشاركون بحوار خبراء الزراعة: وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادى لمصر

جدة - نرمين السيد - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ثالث ورش العمل فى إطار "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعى والقانونى بقطاعى الزراعة والتصنيع الغذائى.





جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، وعدد من القيادات التنفيذية بعدد من الوزارات والجهات المعنية، استكمالا للجلستين اللتين عقدهما المركز، الأسبوع الجارى، لمناقشة رؤى كبرى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجالى الزراعة والتصنيع الغذائى، بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء.

وقال "هشام الحصرى"، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن دخول الدولة فى بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، كان له ما يبرره فى ظل عدم قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بالأدوار نفسها فى تلك الأنشطة، بما استلزم إعادة تقييم الأمور ووضع خطة تنظم شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "الحصرى"، أن وثيقة ملكية الدولة تقدم رؤية إيجابية بالنسبة لشكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المحاصيل البستانية، التى نجحت شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية فى رفع صادراتها خارجيا إلى مستويات غير مسبوقة، بما يشجع على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى ذلك الإطار، مشيرا إلى أهمية الإبقاء على دور الدولة فى مجال الاستزراع السمكى، خاصة بعد أن قدمت الدولة مجهودا ضخما لتطهير ورفع كفاءة البحيرات المصرية بعد عقود من الإهمال، فى تحرك قد لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به.

من جانبه، قال "الحسين فرحات"، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه من الضرورى الإبقاء على تواجد الدولة فى مجال الإنتاج من المصايد الطبيعية وعدم تخارجها من ذلك القطاع، مع زيادة المشاركة بينها والقطاع الخاص فى مجال الاستزراع السمكى، بما ينعكس على تذليل العوائق التى تحول دون زيادة التصدير وإنتاج الأعلاف، خاصة بعد أن نجحنا فى تطهير حوالى 90 % من البحيرات المصرية، نتيجة للاهتمام البالغ للقيادة السياسية بذلك الملف.

من جهته، أشاد عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، ووصفها بأنها "بداية للجمهورية الجديدة"، وأنها تأتى كخطوة مكملة لكل ما تم من مشروعات خلال الـ 8سنوات الماضية، مضيفا أنها تقدم تشخيصا دقيقا لحالة الاقتصاد المصرى، وتعمل على تعظيم العائد مما تحقق من إيجابيات وتصحيح أى سلبيات.

وأكد الجبلى، أن الوثيقة ستساعد على زيادة معدلات الاستثمار فى المجال الزراعى، وكذلك الصناعات القائمة عليه، بما يعظم من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن المواطن المصرى هو المستفيد عندما تتبع الدولة سياسات لتعظيم العائد من أصولها غير المستغلة، لما لتلك المشروعات من عوائد تتمثل فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وغيرها.

بدوره، أشار المستشار أحمد جلال، المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الوثيقة تحقق التزام الدولة الدستورى نحو تمكين القطاع الخاص وضمان سياسات الحياد التنافسى وتحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا الحاجة للانتقال من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو.

وأضاف جلال، أن أهداف الوثيقة سيتم مراعاتها داخل اللجان المختصة بمراجعة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، لتحقيق المأمول بالنسبة لتشجيع القطاع الخاص، خاصة بعد أن نجحت الحكومة فى وضع استراتيجية لمساندة القطاع الخاص من خلال صدور قوانين الزراعة التعاقدية والزراعات العضوية وحماية الثروة السمكية.

من جانبه، أشاد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، بوثيقة ملكية الدولة، واعتبرها بمثابة "دستور اقتصادى لمصر" فى رسم السياسات الاقتصادية، بما تقدمه من مقترحات لضبط تدخلاتها وزيادة دورها كمنظم ومحفز للسوق من خلال الاستغلال الأمثل للأصول وبما لا يخل بمستهدفات الأمن القومى المصرى، كأحد المطالب التى لطالما نادى بها الكثيرون خلال الفترة الماضية.