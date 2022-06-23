الشرقية: رفع كفاءة طريق الزقازيق الأحرار بتكلفة 1.8 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، وكيل وزارة الطرق والنقل، المهندس أحمد فوزى، بالبدء فورا فى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الزقازيق / الأحرار، بتكلفة 1.8 مليون جنيه وبطول 1200 متر، وذلك بعد الانتهاء من مد خطوط الغاز الطبيعى بالطريق، الذى يأتى استكمالا لخطة المحافظة فى توصيل مشروع الغاز الطبيعى لكافة المراكز والمدن.





وشدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال مع مراعاة الدقة فى التنفيذ والجودة فى الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمارة. وأوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بطريق الزقازيق/ الأحرار، للبدء فى رد الشيء لأصله، ويجرى تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال. وأشار إلى أنه يجرى العمل على رصف ورفع كفاءة امتداد شارع القومية بطول 525 مترا وعرض 16 مترا، وذلك ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بمنطقتى القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، لتحقيق الانسيابية المرورية بالشوارع.

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