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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /706572/فنانة-شهيرة-تطمئن-الجمهور-على-آمال-ماهر-بخير-وزي-الفل-وهتعمل-لايف

دوت الخليج يرصد تعليق نادية مصطفى على اختفاء آمال ماهر

آمال ماهر ونادية مصطفى

وكتبت الفنانة نادية مصطفى في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أصدقائي وحبايبي، بناء على مكالمة مني لأخ ووالدة أمال ماهر حالاً، أحب أطمنكوا أمال بخير وزي الفل».

وتابعت نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية قائلة: «أنا ووالدتها بنترجاكوا كفاية نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسباً لها».

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور جديدة لها من عطلتها الصيفية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

أول رد من آمال ماهر على أنباء اختفائها

وعلقت الفنانة آمال ماهر على الصور التي نشرتها وظهرت فيها على البحر، قائلة: “أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي”.

وأضافت: “وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.

جدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر، كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنت عنه في شهر يونيو الماضي، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وقتها ومحرك البحث الأشهر جوجل.

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وقبلها أعلنت المطربة والفنانة آمال ماهر اعتزالها الفن في يونيو 2021 لظروف خارجة عن إرداتها، وكتبت عبر صفحتها قائلة: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي”.

وتابعت: “أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

واستكملت قائلة: “إن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط، كل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمى”.