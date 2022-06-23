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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /706570/مصرع-طفل-أثناء-ركوبه-الدراجة-الهوائية- أسفل-عجلات-سيارة-نقل-بطنطا

دوت الخليج

بلاغ الشرطة

وقد تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل في العقد الثاني من العمر، أسفل عجلات سيارة نقل محملة بمواد بناء بدائرة القسم

وانتقلت على الفور شرطة النجدة، ومباحث قسم أول طنطا وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفل يدعي فادي محروس، ويبلغ من العمر 14 عاما تلميذ بالمرحلة الإعدادية، ومقيم بمدينة طنطا، أسفل عجلات سيارة نقل كانت محملة بمواد البناء، أثناء ركوبه الدراجه الهوائيه الخاصة به، وحال سيرة في شارع النحاس، بالقرب من إشاره مرور سعد الدين بمنتصف الشارع.

وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتم التحفظ على السائق والسيارة النقل وتحرير محضر بالواقعة .

وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي سائق السيارة النقل وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة واستدعاء أهلية المتوفي والتصريح بدفن الجثة.

كشف ملابسات واقعة قتل حارس عقار بالعبور

وأستخدم عمله كحارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة العبور بالقليوبية، لإخفاء تجارته المشبوهة بالمخدرات، الأمر الذي جمعه بشقيقين يمارسان ذات النشاط الإجرامي، حتي وقع بينهم خلافات حادة قررا خلالها الشقيقان التخلص من الخفير، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزة أحدهما؛ مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

بلاغ للقسم

وتبلغ للقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، أن شقيقه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل حارس أحد العقارات "تحت الإنشاء، بتغيب شقيقه وغلق هاتفه المحمول.

وأضاف بأنه لدى توجهه لمحل عمله عُثر على جثة شقيقه بأرضية احدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله وعدم تواجد سيارته، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، وكما عُثر بجوار الجثة على 35 جراما لمخدر الهيروين – 5 جرامات لمخدر الكريستال – ميزان حساس – مبلغ مالي.

تشكيل فريق

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وقد أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بمحافظة بنى سويف ولهما محل إقامة آخر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

ا عتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وأقرا باستيلائهما على "سيارة، وهاتف المجنى عليه، ولاذا بالهرب، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة ومبلغ مالي، وقررا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.