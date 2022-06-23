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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /706569/بفيلم-أميرة-محمد-دياب-يفوز-بالجائزة-الفضية-في-مهرجان-جنيف-الدولي-للسينما-الشرقية

حصد فيلم أميرة للمخرج محمد دياب بالجائزة الفضية لأفضل فيلم روائي في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية في دورته السابعة عشر، وأشادت لجنة تحكيم المهرجان بقدرة الفيلم على التعامل مع موضوع بهذه الحساسية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جائزة فيلم أميرة

فوز فيلم أميرة بمهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية

وأشادت لجنة تحكيم مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية أيضًا بأداء الممثلين ومواقع التصوير وإيقاع الفيلم، وجائزة مهرجان جنيف ليست الأولى لفيلم أميرة الذي حصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وشارك فيلم أميرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان أيام فلسطين السينمائية، وشهد العمل عرضه الأول في العالم العربي بـ مهرجان الجونة السينمائي ولاقت عروضه إقبالاً كبيراً من النجوم ووسائل الإعلام والجمهور وكذلك أبطال وصُناع الفيلم.

وكانت قد أقيمت ندوة نقاشية مع وسائل الإعلام والنقاد والحضور من الجمهور بعد عرض الفيلم، وفي عرضه العالمي الأول بـ مهرجان فينيسيا السينمائي حصد فيلم أميرة ثلاث جوائز وتلقى الفيلم ومخرجه محمد دياب والأبطال وباقي صناعه سيلاً من الإشادات من نُقاد ومواقع عالمية بالإضافة لاستقبال الجمهور الإيطالي له بـ7 دقائق من التصفيق.

جوائز فيلم أميرة

ويذكر أن الجوائز التي فاز بها فيلم أميرة هي جائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان، جائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو.

وتدور أحداث الفيلم حول أميرة التي تعد مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة.

ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

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ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم ومنهم صبا مبارك وقيس ناشف ووليد زعيتر، وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، والعمل مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.