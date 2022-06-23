انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى بكري: "إحنا مش بنطبل للسيسي احنا بنطبل لمصر".. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /706577/مصطفى-بكري-إحنا-مش-بنطبل-للسيسي-احنا-بنطبل-لمصر-فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر بها العديد من المشاكل في الوقت الحالي، والجميع يعلم ذلك، ولكن لا أحد عليه أن يفكر في الانتحار بسبب ذلك، كل دول العالم يمكن أن تمر بمشاكل، لافتا إلى أنه لا يكون أحد يموت جوعا، والأمور في مصر مستورة في الوقت الحالي على الرغم من الأزمة العالمية.

مصطفى بكرى.. احنا مالناش غير بلدنا

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أنه من يريد أن يأخذ موقف من أمر ما حقه ولكن لا يهدم الدولة المصرية، إذا وقعت الدولة المصرية لن يجد المصريين مكانًا يأويهم.

وأوضح أنه يوجد في مصر من يصدر الإحباط طوال الوقت، وحينما يشيد أحد بإنجازات الدولة المصرية يبرروا ذلك بأن الإعلام "يطبل" للرئيس السيسي، "إحنا مش بنطبل للسيسي إحنا بنطبل لمصر".

وأشار إلى أن القائد الذي يحكم مصر جاء باختيار الشعب المصري، وسيقف الجميع ورائه حتى تمر مصر من الأزمات الحالية، "أوعى حد يكون فاكر أن السيسي مبسوط بمنصبه كرئيس دولة، لا بالعكس هو عليه أعباء كتيرة جدا"، موضحا أن التكاتف والالتفاف حول الدولة في الوقت الحالي هو الذي سيساعد في عودة لم شمل الشعب من جديد، والابتعاد عن الإحباط المصدر من كل مكان لإحباط المواطن المصري، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تبث سموم وشائعات ضد الدولة المصرية.

مصطفى بكري: يجب إيجاد حل لشائعات وسموم مواقع التواصل الاجتماعي

وشدد على ضرورة إيجاد حل تجاه ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، "مينفعش حد ينتهك شرف حد ويتسكت عليه، مينفعش حد يرتكب جريمة ويتسكت، أخطر شيء يواجه الناس هو الإيمان النفسي هو إحساس الناس بعدم الإيمان، وللأسف عندنا الإحباط بيتصدر ليل نهار".

واستكمل: "لسه بفتح الواتساب وجدت سيدة تتحدث عن التخدير بالأنسولين، وبتخوف الناس وبتصدر الإحباط، طيب أنت مين يا حاجة؟ تقولك أنا إيمان اللي ساكنة مش عارف فين، ولا تعرف نفسها، عايزين يفقدوك الأمل فتصل إلى التخلص من الحياة، وتاخد عربية وتقفز في النيل وتقول أبويا ميمشيش في جنازتي، أين القيم والأخلاق واحترام الكبير وتوقير الصغير".