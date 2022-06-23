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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /706576/جامعة-الأزهر-تنفي-فتح-باب-القبول-بمدارس-التمريض

أكدت جامعة الأزهر، أن ما تردد حول بدء القبول بمدارس التمريض، لا أساس له من الصحة.

دوت الخليج

جامعة الأزهر تنفي فتح باب القبول بمدارس التمريض

وأوضحت، أن مدة الدراسة بمدارس التمريض خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وهي تتبع قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، نافيا تبعيتها لأي جهة أخرى.

فتح باب القبول بمدارس التمريض التابعة لمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة

وأشارت إلى أن القبول بمدارس التمريض التابعة لمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط يكون وفق ضوابط منها الحصول على الحد الأدنى للقبول بمدرسة التمريض والذي يختلف كل عام عن سابقه في ضوء ضوابط حاكمة لذلك، وأن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية الأزهرية هذا العام 2022 م.

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أتاح منذ قليل، تعديل ومراجعة بيانات المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي 2022/2023.

ويمكن تعديل ومراجعة بيانات المتقدمين لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر، عبر الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/tnsek/?fbclid=IwAR1v5DcZf6Ze9md5hYparfb8nKmZ0Zfe0FOz1I_mmcM1tuzCa6cq2s4bwxM

كان قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إلكترونيا، بالمعاهد في العاشر من يونيو الجاري، ولمدة شهر.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، في العاشر من أغسطس المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، متابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، امتحانات الشهادة الثانوية لحظة بلحظة، ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.