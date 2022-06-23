انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى بكري: مذيع معروف يحاول تشكيك المصريين في دينهم.. "لازم يتحاسب مش على راسه ريشة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /706574/مصطفى-بكري-مذيع-معروف-يحاول-تشكيك-المصريين-في-دينهم-لازم-يتحاسب-مش-على-راسه-ريشة

رفض الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات البعض في الفترة الأخيرة في الأمور الدينية وغيرها من أجل "التريند" قائلا إن بعض الأشخاص يتحدثون في أمور دينية لا ينبغي الخوض فيها، إلى جانب السخرية من أشخاص من المفترض ألا يتحدث عنهم، ويرغبوا من تلك الطريقة هدم قيم المجتمع المصري وتشكيك المواطنين في دينهم.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب محاسبة كل من يخطئ، "محدش على راسه ريشة، في مذيع معروف يحاول تشكيك المصريين في دينهم، ويشكك في الإسراء والمعراج والصيام وغيره وغيره، ولما بنتكلم محدش بيعمله حاجة هو على راسه ريشة".

وتابع أنه يجب الحرص على الدين الإسلامي، ومثل هؤلاء الأشخاص تحاول تشكيك المواطنين في دينهم، "أي حد يحاول النيل من المجتمع أو قيمه أو أخلاقياته ميبقاش على راسه ريشة، بطلوا تبثوا الفتنة في المجتمع ، البلد بتمر بظروف صعبة وبلاش تخدونا في مناطق أخرى عشان تحققوا تريند أو غيره»، مشيرا إلى أن الرأي والرأي الآخر مطلوبا وعلى الجميع التكاتف لتقديم المثل والقدوة لأبنائنا وإبعاد من يريدون التحريض والتحقير عن الشاشات.

وأردف أنه يوجد فارق كبير بين الحرص على الدولة والقيم والمجتمع، وانتقاد قيادة سياسية أيا كانت كبيرة أو صغيرة دفاعا عن اعتقادات خاطئة.

إبراهيم عيسى يهاجم الشعراوي ويرفض إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد خرج بالأمس خلال برنامجه “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” يرفض إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب، مشيرًا إلى أن بعض العائلات تنساق وراء الفكر الديني المتشدد وتجعل الفتاة ترتدي الحجاب في سن السابعة والثامنة من عمرها، وهو ما يراه خاطئ، متابعا: “أنا مش مع أو ضد ارتداء الحجاب، ولكن أنا ضد إجبار الفتيات على ارتدائه”.

وانتقد “عيسى”، خلال تصريحاته الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا إنه ينظر للمرأة على أنها وعاء للشهوة، وهذا ما قاله في تصريحات له من قبل، موضحا أن التيار السلفي المتشدد من الأسباب الرئيسية في مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، حيث يعمل هذا التيار على تحقير المرأة وتقزيمها طوال الوقت.