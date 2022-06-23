مصطفى بكري: مصر الأولى عربياً في حالات التخلص من النفس.. فيديو

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /706571/مصطفى-بكري-مصر-الأولى-عربيا-في-حالات-التخلص-من-النفس-فيديو

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن استيائه الشديد مما تشهده مصر في الأيام الماضية من حوادث قتل وانتحار والتي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، موضحا أن هذه الأحداث سيطرت بشكل واضح على البيوت والمقاهي وأصبح العنف الأسري هو السائد في مواقع التواصل.

مصطفى بكرى.. عايز اعرف ليه شاب متفوق ينتحر

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أنه لا يوجد داعي أمام شاب متفوق أن يلقي نفسه أعلى برج القاهرة، والآخر الذي قفز بسيارته في النيل، متابعا: "هو ده بقا الواقع اللي بقينا نعيشه، هي دي مصر الحضارة".

واستنكر "بكري"، ما يتردد حول أن كل ما يحدث نتيجة أمراض نفسية وغيرها من الأمراض، "عمر ما كان الفقر مبرر للانتحار، إحنا كلنا عيشنا في فقر وكان عندنا أمل في بكرا، مفيش حد فكر فينا في الانتحار".

وتابع أن قضية الطالبة نيرة أشرف، ضحية جامعة المنصورة هزت مشاعر الجميع، معربا عن حزنه من بعض الأشخاص أصحاب النفوس الضعيفة الذين كانوا يصورون الواقعة بدلا من التدخل لإنقاذها من القاتل.

مصطفى بكري: مبادرات الصحة لم يستجيب لها الشباب

وواصل أن مصر أصبحت في المركز الأولى عربيا في حالات التخلص من النفس وذلك على الرغم من مبادرات وزارة الصحة في الفترة الأخيرة، حيث تم إطلاق مبادرة تحت اسم "حياتك تستاهل تتعاش"، وعلى الرغم من ذلك سيظر الإحباط على نفوس الشباب، وشهدت مصر حالات الانتحار الأخيرة.

وأتم حديثه قائلا: "ليه لما تروح تخلص مصلحة تلاقى موظفين تكفرك، والله صديقي جمال خالد عبد الناصر كان رايح يخلص مصلحة في الكهرباء قالوا له ادفع عشان تخلص، أنا أقر إن فيه مشاكل في المجتمع بأكمله، والرئيس السيسي تحدث عن البهوات اللي المفروض يكونوا سند للدولة، ومن حقي أزعل لكن لا أتخلص من نفسي".