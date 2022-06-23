وزير السياحة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز أوجه التعاون في القطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 08:22 مساءً - استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.

وقد حضر اللقاء، الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والمستشار ناصر الكعبي بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وفي خلال اللقاء رحب السيد الوزير بالسفيرة، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والتي من بينها السياحة والآثار، كما تم مناقشة فرص الاستثمار في القطاع السياحي المصري، والتعاون في مجال الضيافة، بالإضافة إلى بحث تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.