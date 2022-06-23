محافظ الشرقية: فحص وعلاج 361 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية بالمجان

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم فحص وعلاج 361 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية بقرية أولاد سيف بمركز بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومجلس مدينة بلبيس والإدارة الزراعية.





وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم الخميس - أنه تم فحص الماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة والتنفسية والجلدية وإجراء المسح التناسلى الشامل، بجانب الفحص بجهاز السونار لـ74 رأس ماشية، ورش 235 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 260 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 720 طائرا.

وأوضح أن القافلة شملت عقد ندوة ولقاءات إرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثى لسلالات الماشية (أبقار - جاموس)، والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو وكذلك التوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وأكد ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.