محافظ بورسعيد: حققنا إنجازا سياحيا حقيقيا من خلال المشروعات العملاقة

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ - فى تصريح اليوم الخميس، - إلى استهداف مضاعفة الطاقة الفندقية بما يسمح باستقبال السياحة الداخلية، مؤكدا أن هناك ثلاثة مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة للمحافظة من جهة الغرب وهى (بورتو سعيد - تاون داون - تاور باى).

وأوضح أن القطاع السياحى شهد تطورا بالغا بالآونة الأخيرة فى إطار التنمية الشاملة التى تستهدفها الدولة على أرض المحافظة، كما جرى إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد.

ولفت إلى استغلال المحافظة فى إقامة المشروعات السياحية الكبرى يساهم فى الترويج للمحافظة كما يمثل واجهة حضارية لمدخل بورسعيد الغربى أمام الزائرين، والذى يتواكب مع التطورات الكبيرة فى العديد من القطاعات على أرض بورسعيد بما يجعلها بداية لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.

وتابع: نبذل الجهود لإعادة الريادة للمدينة الباسلة فى المجال السياحى من خلال أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المميزة لمدينة بورسعيد والتى تجعلها فى مصاف المدن السياحية.