برقية شكر للرئيس السيسى من المشاركين فى «أكساد»

جدة - نرمين السيد - أرسل المشاركون فى اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





ويأتى ذلك فى إطار مشاركة وزراء الزراعة العرب وبرئاسة مصر، فى اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" والمنعقدة خلال الفترة من 22 – 23 يونيو 2022. وجاءت البرقية للتعبير عن أسمى آيات الإجلال والتقدير والاحترام له على مواقفه العروبية الصادقة وجهود فخامته المشرفة لإعلاء شأن العرب. وجاء نص البرقية كما يلى: "وزراء الزراعة العرب والوفود المشاركة فى أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، المنعقدة خلال الفترة 22 – 23 يونيو عبر تقنية الاتصال المرئى برئاسة وزير الزراعة فى مصر، يتقدمون بأسمى آيات الإجلال والإكبار والاحترام لمواقفكم العروبية الصادقة، وجهودكم المشرفة لإعلاء شأن العرب وتوحيد كلمتهم، مقدرين ومعجبين بنهجكم البناء ورؤيتكم الحكيمة وما حققته "مصر – أم الدنيا وعراقة التاريخ والحضارة" فى عهدكم الميمون من نجاحات هائلة وإنجازات تنموية فى كل المجالات والنهضة غير المسبوقة فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى وبناها التحتية ومواردها البشرية، لتعود كما كانت دائما قبلة العرب والمثل الأعلى فى البناء والازدهار والحضارة والرقى.. وفقكم الله ورعاكم، وحمى مصر وشعبها العريق وقائدها الملهم لتتجدد بكم آمال أمتنا العربية فى تحقيق طموحاتها المشروعة فى التقدم والازدهار والاستقرار.

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